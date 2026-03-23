長沙灣道住宅地盤9800萬放售　較8年前買入價低24%

住宅樓市回暖，有業主趁機推出放售市區地盤。長沙灣道一幅佔地約2,310平方呎的住宅地盤，新近以9,800萬元放售，較2018年買入價約1.29億元，低約24%。



第一太平戴維斯投資及銷售部副主管及資深董事陳汝軒指，上述為長沙灣道282至284號住宅地盤，地盤面積約2,310平方呎，現批則面積約19,471平方呎，以現狀交吉出售，意向書截止日期為下月15日。據了解，物業現時意向價約9,800萬元，即每方呎樓面地價約5,033元。

2018年買入價1.29億

現時業主為俊輝置業，於2018年以約1.29億元購入統一業權，當時料作舊樓併購重建，反映最新意向價較買入價低約3,100萬元或24%。

扣除地基成本、樓面地價僅逾3000元

陳汝軒指，地盤地基工程已完成，並連同已批則方案一併出售，有助買家大幅縮短發展周期，超快速為項目回本，若扣除地基成本，每方呎樓面地價僅逾3,000元，屬市場上罕有的低價住宅地盤。

長沙灣道282至284號。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。