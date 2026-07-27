等唔到白石角站！Silicon Hill單月錄21宗撻訂　涉樓價近1.78億

港鐵白石角站選址早前正式敲定，惟該區最近有新盤錄大量撻訂。新地（0016）大埔白石角新盤Silicon Hill 本月暫錄21宗撻訂個案，共涉及樓價近1.78億元，今棄購料共輸逾1,835.87萬元訂金，當中有三房買家輸15%訂金，涉逾171萬元。



本月錄21宗撻訂 最勁輸15%訂金

據成交紀錄冊顯示，涉及單位Silicon Hill 第1、2、3、5及6座，於2022年6月至7月沽出，成交價724.65萬至1,166.98萬元。惟該批單位於7月3日、9日、15日及23日終止交易記錄，料眾買家已撻訂，並遭發展商各沒收10%至15%訂金，即合共涉逾1,835.87萬元訂金。

當中最勁一宗為翠景閣第1座 6樓B6室，實用面積578平方呎，屬三房間隔，在2022年6月初以1,146.27萬元沽出，買家在7月23日終止交易，料輸樓價15%訂金，共171.94萬元。

大埔白石角SILICON HILL。

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