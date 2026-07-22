白石角站未見幫助？內地家庭客695萬買嘉熙兩房　上手8年帳輸一球

港鐵白石角站選址早前正式敲定，惟無助鄰近屋苑樓價。白石角嘉熙一伙兩房單位新近以695萬元獲內地家庭客接貨，上手業主8年帳面輸一球，該屋苑今年累錄33宗蝕讓個案，最勁一宗輸34%。



內地家庭客695萬買兩房

中原地產高級分區營業經理徐家倫表示，是次成交為大埔白石角嘉熙6座低層E室，單位實用面積453平方呎，屬兩房間隔，單位新近以695萬元沽出，呎價約15,342元。

至於，新買家為內地專才家庭，因見屋苑質素高且環境舒適，單位價錢合理，即決定購入單位自用，方便小朋友上學。

上手8年輸一球 屋苑累錄33宗蝕讓

據了解，原業主於2018年以802萬元購入單位，持貨至今8年，是次轉手帳面蝕讓107萬元，單位期內貶值約13.3%。

翻查屋苑成交記錄，若連同上述成交，年初至今嘉熙共錄得33宗蝕讓成交，蝕幅介乎11%至34%，當中最勁一宗在今年5月以630萬元沽兩房，上手業主8年帳面輸34％。

大埔白石角嘉熙。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。