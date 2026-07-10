白石角站利好！University Hill業主態度「企硬」　反價2萬沽兩房

港鐵白石角站選址正式敲定，更設有行人隧道接駁到旁邊的新屋苑University Hill。受惠於此項利好消息，業主的議價態度明顯「企硬」。涉及屋苑一伙兩房單位，上手輕微反價兩萬元至680萬元成交，呎價16,307元。不過單位原業主持貨約三年，仍需蝕31萬元或約4.4%走。



中原地產副分區營業經理陳耀榮表示，涉及單位為白石角University Hill 2A期2座中層A1室，實用面積417平方呎，採兩房間隔。買家為外區換樓客，見白石角站車站選址落實，入市信心大增，同時預期鐵路效應將推動區內樓價上升，即加速拍板入市。

業主反價兩萬 終680萬成交

而業主最初開價688萬元放盤，早前調低至678萬元，業主輕微反價2萬元，最終以680萬元成交，實用呎價16,307元。

涉及單位為白石角University Hill 2A期2座中層A1室，實用面積417平方呎，採兩房間隔。（資料圖片）

持貨約三年 單位期內價貶4.4%

資料顯示，原業主於2023年以711萬元一手購入單位自用，持貨約三年，帳面蝕31萬元離場，單位貶值4.4%。

受惠白石角站選址敲定 業主叫價企硬

代理續透露，是次單位屬市價成交。雖然白石角一帶目前大部分二手放盤，若以當年一手價計都要「蝕住走」。但受惠於白石角站選址敲定的利好消息，業主的議價能力已有所回升，「之前可以減多啲，現在減少啲」。

白石角站棄選址教大運動場，新選址將設於中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓旁邊。圖左為教大運動場，中間為新屋苑UNIVERSITY HILL，右邊為中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓。（資料圖片）

同類戶型造價上揚 三個月內微升2.3%

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及同座低層A1單位，面積、間隔皆相同。其於今年四月以664.8萬元易手，呎價約15,942元。換言之，屋苑同類型戶型的成交價，於三個月期微升約2.3%。

圖為教大運動場旁邊的屋苑UNIVERSITY HILL。（潘耀昇攝）

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