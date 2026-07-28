新地西九龍站商場Stage IGC年底試業　首階段主打「香港美食」

新地（0016）旗下西九龍高鐵站上蓋的全新商廈環球匯（IGC），其商場於今日（28日）命名為Stage IGC，總樓面面積達60萬平方呎，將提供240個商戶。商場將於今年年底率先開放地下樓層試業，以「香港美食」為主題，涵蓋「貼地親民」的餐廳、手信舖、藥妝及精緻餐飲餐廳。



目標客群區內上班族、年輕家庭、高鐵、機鐵旅客

新地（銷售及租賃）代理租務部副總經理鄺淮萱表示，Stage IGC樓高5層，商場總樓面面積達60萬平方呎，商場將提供240個商戶，商舖面積由數百平方呎至約1萬平方呎不等。商場目標客群包括區內上班族、年輕家庭、高鐵、機鐵旅客及藝術文化愛好者等。

首階段8萬呎招租 主打「貼地親民」餐廳、手信舖、藥妝

商場目前進行首階段招租，今年年底率先開放地下樓層試業，樓面面積約8萬平方呎，該樓層會將「香港美食」為主題，設有40間店舖，佔整個租戶組合之三成，涵蓋「貼地親民」的餐廳、手信舖、藥妝及精緻餐飲餐廳。意向呎租將參考西九龍及尖沙咀的商場。其餘四層將於明年第三季逐步開放。

新地 (銷售及租賃) 代理有限公司租務部副總經理鄺淮萱。（李煥好攝）

項目周邊商場不乏奢侈品牌，鄺淮萱表示，由於鄰近商場的奢侈品牌已成熟完備，加上項目位於西九龍站上蓋，故為照顧不同客群的需求，項目的主要方向是「與大型商場進行策略性互補」。

商場餐飲營業時間至晚上10時半

招租策略方面，她透露商場將緊貼市場趨勢，引入具話題性及年輕人喜愛的品牌，意欲為目標客群帶來新鮮感。另外，為配合政府跨境互通及夜間經濟政策，商場將提供透過高鐵票務優惠，更延長餐飲營業時間至晚上10時半，提升旅客停留時間與消費意欲，打造融合旅遊、文化、體驗與生活的高增值零售生態圈。

市況方面，鄺淮萱指出，零售銷售表現有回暖跡象，商場目前的租戶招租反應熱烈，因此對商場招租情況表示樂觀，另認為香港商場整體租金下半年呈持續向上趨勢。

環球匯（IGC）採雙子塔式設計，共有四座大樓，合共提供約250萬平方呎甲級寫字樓及62萬平方呎零售面積。

新地（0016）旗下西九龍高鐵站上蓋的全新商廈（IGC）。

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