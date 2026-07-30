青建國際再放售東源街18號地皮　意向價7.2億　較2年前跌價3000萬

青建國際（1240）新近委託中原（工商舖）放售旗下油塘東源街18號地皮，意向價約7.2億元，較2024年意向價7.5億元，下跌3,000萬元或4%。該項目已獲屋宇署批准興建為1幢樓高21層的住宅大廈。



中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事周浩然表示，是次放售項目為油塘東源街18號地盤，佔地面積約17,400平方呎，延展部分則約5,400平方呎，地盤呈長方形，補地價後可以5倍重建住宅大廈，涉及面積約87,000平方呎。

在2024年2月獲屋宇署批准興建1幢樓高21層的住宅大廈於2層地庫之上，涉及樓面面積約86,963平方呎，以是次意向價7.2億計，每呎樓面地價約8,279元。

2018年斥5.3億購入臨海地皮

該項目原業主為青建國際，於2018年斥資5.3億元購入此臨海地皮，以是次意向價計，地皮8年升值1.9億元或35.8%。

油塘東源街18號地皮。

油塘東源街一帶。

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