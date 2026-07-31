康城海瑅灣系列累售980伙　套現逾85億　海瑅灣II次輪僅賣22伙

信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣II，昨日（30日）以價單形式次輪銷售135伙，即日僅沽出22伙，佔可發售伙數16%，套現逾1.6億元。至於整個海瑅灣系列，累售980伙，總套現逾85億元。



即日沽出22伙 套現逾1.6億

該22伙已沽出單位，當中最高成交價單位為3B座31樓D單位，實用面積554平方呎，成交價逾908萬元，呎價16,395元。最高成交呎價單位為5A座51樓D單位，實用面積445呎，成交價逾732萬元，呎價16,454元。

每呎補地價3600元 屬日出康城各期最高

該項目由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團於2020年投得，獲准建四幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設一幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬平方呎。而補地價金額高達55.68億元，每呎補地價3,600元，為各期最高。

將軍澳日出康城海瑅灣。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。