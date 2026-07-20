海瑅灣II周六首輪價單銷售108伙　574.6萬入場　同日招標149伙

信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣II，於今日（20日）正式上載銷售安排，將於本周六（25日）以價單形式首輪銷售108伙，折實售價由574.6萬元起。當日不設大手客時段，每位買家多可購入4伙。另外同日招標149伙5座單位。



周六價單賣108伙 入場費574.6萬起

項目將於本周六以價單形式開售108伙，實用面積由347至554平方呎，戶型涵蓋一房至兩房連書房，折實售價由574.6萬至884.76萬元，折實呎由14,885至16,809元。當中入場單位為5B座7樓F室，實用面積347平方呎，屬一房連開放式廚房，扣除折扣優惠後，折實價574.6萬元，呎價16,559元。

主打兩房開放式廚房佔逾75% 不設大手客時段

該批價單單位主打兩房開放式廚房戶型，佔首張銷售安排單位逾75%，其中折實售價由686.6萬元起，而一房單位全數折實售價600萬元以下。

值得留意的是，是次發售不設買家分組時段，並在售樓處進行即日抽籤以決定揀樓次序，每名買家最多可購買4伙。

項目於本周六（25日）以價單形式首輪銷售108伙，折實售價由574.6萬元起。

同日推149伙招標

除價單單位外，項目同日推出共149伙以招標形式發售，該批單位全數位於第5座，首個招標截止時間為當日下午2時正。

每呎補地價3600元 屬日出康城各期最高

該項目由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團於2020年投得，獲准建四幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設一幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬平方呎。而補地價金額高達55.68億元，每呎補地價3,600元，為各期最高。

日出康城海瑅灣。

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