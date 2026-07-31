華潤叡璟擬下周上樓書　設兩伙示位參觀　最快8月推售

樓市回穩，發展商趁勢推出全新盤。華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) ，最快下周上載樓書，項目設有兩伙示範單位參觀，維持8月銷售部署。



華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，項目早前已獲批預售樓書，最快下周上載樓書，設兩伙示範單位，戶型涵蓋一至兩房間隔，亦接獲不少內地客是查詢，當中包括華潤員工及其品牌支持者。

後市方面，他認為樓市目前樓市有波動正常，息口仍處低位暫時亦未有變動，本港樓市亦有大量剛需客，整體樓市表現正面。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，項目維持8月銷售部署，另示範單位準備工作亦已到尾聲，當中第一期設兩個示範單位。另為方便九龍、港島及需要往來深港的人士參觀，項目特意將展銷廳設在廣東道。

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