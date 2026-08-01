美聯料港7月整體物業註冊量6700宗　按月跌29%

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，7月截至30日，整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量錄約6,421宗，估計全月最終錄約6,700宗，較6月9,434宗的26個月高位按月回落約29%，並較今年上半年平均每月約8,326宗低近2成。



6月港股回調致住宅交投放緩

美聯物業分析師岑頌謙表示，值得留意，註冊量屬滯後數據，7月註冊主要反映6月樓市實際表現，而當時港股回調影響樓市氣氛，令住宅交投放慢。縱使如此，7月註冊宗數估計最終與去年平均每月約6,725宗水平相若。

據資料顯示，在不包括一手公營房屋之下，7月截至30日一手私宅及二手住宅註冊量共錄5,191宗，估計全月最終約5,400宗。（資料圖片）

岑頌謙稱，隨著6月一手私宅及二手住宅成交雙雙下跌，有關市況亦已於7月份註冊量反映出來。據資料顯示，在不包括一手公營房屋之下，7月截至30日一手私宅及二手住宅註冊量共錄5,191宗，估計全月最終約5,400宗，較6月份8,075宗註冊，按月跌約33%，並導致7月整體物業(住宅及非住宅合計)註冊量由高位回落。

首7個月整體物業註冊量逾5.6萬宗

岑頌謙補充，雖然7月份整體物業註冊量表現有所下滑，但仍無阻今年表現。以今年首7個月合計，截至7月30日為止，整體物業註冊量共錄56,376宗，估計首7個月最終可達56,600宗水平，較去年首7個月44,060宗高出逾28%，並創5年同期新高。

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