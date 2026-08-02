新地「芊御」芊御兩周累售297伙　套現近16億　特色戶呎價逼近2萬

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「芊御」昨日（1日）進行第三輪銷售，再錄38宗成交，當中包括5宗招標成交，更錄大手客入市，單日吸金逾2.1億元。項目開售約兩星期累售297伙，套現近16億元。



其中，第1座2樓G室平台特色戶，實用面積365平方呎，以呎價19,630元成交，刷新項目成交呎價新高，成為全新項目「呎價王」。其餘招標成交包括3伙3房1套單位及1伙平台特色戶。

至於價單銷售方面，共錄兩組大手客入市。其中1組買家斥資逾1,653萬元購入3伙兩房單位；另錄1組買家斥資近1,059萬元購入2伙兩房單位。

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「Garden Regency 芊御」

2023年中逾6.7億完成補地價

翻查資料，元朗錦田下高埔村、映河路住宅項目芊御（Garden Regency），住宅地盤佔地約17.53萬平方呎，總可建樓面約25.08萬平方呎，毗鄰新地另一住宅項目爾巒，在2023年中以逾6.7億元完成補地價，每呎樓面補地價約2,684元。

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