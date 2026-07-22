新地錦田芊御周六價單賣118伙 入場398.75萬起 同日招標10伙
撰文：黃祐樺
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新地（0016）旗下元朗錦田新盤「Garden Regency 芊御」落實本周六（25日）次輪推售共128伙，當中價單形式發售118伙，入場費398.75萬起，亦首推第1座樓王單位，將於明日截票，周五進行首輪抽籤。 項目亦同日招標發售10伙，推出涉5伙三房及5伙平台特色單位。
價單發售118伙 入場費398.75萬起
是次價單發售118伙，涵蓋12伙一房及106伙兩房單位，實用面積由290平方呎至413平方呎，折實售價398.75萬至555.5萬元，折實呎價由12,310元至14,610元，單位市值近6億元。
入場單位為第1座3樓J及第1座3樓H單位，實用面積為290平方呎，屬一房間隔，折實售價為398.75萬元，折實呎價13,750元。
最低呎價的單位為第3座10樓A單位及M單位，實用面積分別為413及412平方呎，均屬兩房間隔，折實售價分別為508.41萬元及507.18萬元，折實呎價12,310元。
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同日招標發售10伙
項目亦在周六招標發售單位包括5伙三房及5伙平台特色單位，實用面積由249平方呎至568平方呎，當中三房屬首度推出。
2023年中逾6.7億完成補地價
翻查資料，元朗錦田下高埔村、映河路住宅項目芊御（Garden Regency），住宅地盤佔地約17.53萬平方呎，總可建樓面約25.08萬平方呎，毗鄰新地另一住宅項目爾巒，在2023年中以逾6.7億元完成補地價，每呎樓面補地價約2,684元。
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