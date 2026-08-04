將軍澳天晉兩房放盤一周即沽出　15年升六球　區內客1086萬接貨

二手市場轉旺，將軍澳天晉有兩房放盤一周，即獲區內客以1,086萬元買入，上手持貨15年轉手，單位升值600萬元離場。



將軍澳天晉兩房1086萬沽

美聯物業分行區域聯席董事馬立成表示，是次成交為將軍澳天晉1期7座高層E室，實用面積約538平方呎，屬兩房間隔，單位最初以1,120萬元叫價放盤，約一周後獲買家洽購，經議價34萬元後以1,086萬元沽出，呎價約20,186元。

區內客睇中近港鐵站及大商場

至於，新買家為區內客，因鍾情屋苑鄰近將軍澳站及大型商場，單位景觀開揚，故睇樓2次即決定承接單位。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位估價為1,126萬元，即最新成交價較估價低3.55%。

15年升值600萬

據知，原業主於2011年11月以約486萬元買入，持貨至今約15年，是次轉手帳面獲利約600萬元，單位期內升值約1.23倍。

將軍澳天晉。

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