紀惠11.68億沽赤柱華翠海灘別墅　大賺10億　大華黃氏家族購入

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，再次大手沽貨，最新落實以11.68億元沽出赤柱舂坎角海天徑3至5號的華翠海灘別墅。據悉，紀惠早於1988年起分階段斥1.76億元收購上址，是次轉手帳面大賺近10億元。至於新買家料為大華銀行黃慶昌家族成員或相關人士。



涉12個分層單位及18座洋房 成交呎價20889元

上述大額成交個案涉及1977年落成的海天徑3至7號華翠海灘別墅，該別墅現由12個分層單位及18座洋房組成，地盤面積約102,000平方呎，可建樓面面積約57,375平方呎，總實用面積約55,914平方呎。是次成交呎價約20,889元。

資料顯示，該豪宅別墅新買家為THE STYLE LIMITED，公司董事分別為LUK, KWOK WING及WEE, TENG YUAN，二手均持有新加坡護照。其中WEE, TENG YUAN與大華銀行 UOB 創辦人黃慶昌家族第三代的一名成員英文名字相同，料為同一人。

黃氏家族亦設私人地產開發商

據悉，黃氏家族旗下私人地產開發商慶隆集團（Kheng Leong Company），負責多項新加坡頂級豪宅建案的開發與運營，而黃庭元亦為該地產開發商的管理層。

赤柱舂坎角一帶。

統一業權歷時28年 累斥1.76億

至於項目的原業主為本地老牌家族紀惠集團，紀惠早於1988年起收購舂坎角華翠海灘別墅，最初以共約9,800萬元購入25伙，直至2016年成功以約7,800萬元購入最後一伙，成功統一業權，合共涉資約1.76億元。

紀惠持貨長達38年累賺5.63倍 狂賺近十億

該別墅項目近年先後推出市場放售，最初索價20億元，其後降價至15億元。而以最新成交價11.68億元計算，帳面大幅賺9.92億元或約5.63倍。是次亦為紀惠集團近一年來以來，沽出單一銀碼最大項目。

紀惠集團行政總裁湯文亮。（資料圖片）

紀惠集團行政總裁湯文亮。(羅君豪攝)

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