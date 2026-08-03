古洞PARK SILICON收七千查詢　4成內地客　夥順豐推智慧物流生活

會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON系列即將推盤。發展商表示，該盤近日已累收近7,000個查詢，當中4成為內地人士，短期內將開放示範單位，並將會率先公布第二期PALO SPRINGS的首張價單。發展商同時公佈，與順豐香港簽署合作協議，冀打造真正與科技接軌的社區。



查詢人士不乏公務員及從事教育人士

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目接獲近7,000個查詢，當中不乏公務員及從事教育人士。該批查詢亦有4成為內地及中港兩地人士，有6成查詢人士表示自用，另外4成屬投資者。項目將於短期內開放示範單位及公布首張價單。

與順豐「智慧生活」戰略合作 涵蓋衣食住行

由於第二期PALO SPRINGS設有較多受市場歡迎的兩房梗廚單位，所以將會率先推出應市。另外，項目將夥順豐香港進行「智慧生活」戰略合作，目標涵蓋「衣食住行」，寄望為日後樓盤做一個模範，打造真正與科技接軌的社區。

會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠表示，今次合作除了智能儲物櫃外，期望可以在「衣食住行」各方面都將順豐智慧物流網真正帶入社區。

研究無人機配送服務

會德豐地產高級經理（市務）吳家寶表示，為配合低空經濟，將夥順豐香港合作研究無人機配送服務，同時亦預留無人機升降設施，亦落實行李托運及行李送遞服務，期望可以為日後為住宅項目提供全新參考模式。

順豐速運港澳地區負責人岑子良表示，今次與會德豐地產合作，將探索無人機配送、一站式預辦登機及行李配送、延伸居家服務等，期望可以發揮智慧物流的真正價值。

古洞一帶即將有數個全新樓盤推出。左起會德豐地產PARK SILICON系列、恒地鄉梓路25號項目、新地古洞鄉梓路29號項目（紫色建築物）。（黃祐樺攝）

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