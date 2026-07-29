古洞PARK SILICON錄6000查詢　設4伙示位　擬下周開放參觀兼開價

會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON 系列至今錄6,000個查詢。發展商表示，查詢當中5成為內地客，亦有大量關於兩房梗廚單位查詢，不排除會率先推出第二期應市。另項目將設有4伙示範單位，最快下周開放參觀示範單位及公布首張價單，維持8月內推售部署。



查詢來自跨境創科精英、本地家庭客及換樓客等

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，自上周公佈樓書，項目反應熱烈，至今接獲共6,000個查詢，當中有50%屬內地或跨境創科精英，另50%屬本地家庭客或換樓客。項目兩房梗廚查詢更高，由於項目第二期4成單位為兩房梗廚間隔，大機會率先推第二期應市。項目設有4伙示範單位，最快下周開放參觀及公布首張價單，維持8月內推售部署。

黃光耀料樓價全年升10至12%

至於後市方面，他表示今年上半年約錄1.2萬宗一手成交，就世界盃及暑假效應影響，6至7月一手成交的確有所放緩，但今年首6個月樓價上升7.8%，表現理想亦反映價量兼備。加上近期股市表現回穩，亦有不同新盤推出帶動市場氣氛，料餘下5個月個樓價有溫和升幅，全年樓價合共可升10至12% 。

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會所5萬呎 設24小時健身室、32米室內恆溫游泳池

PARK SILICON 住客會所命名為「PARK SILICON LAB」，會所連園林逾5萬平方呎，設逾50項設施，包括智能科技、運動，以及親子等。會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠表示，會所設設會德豐健身品牌BODY SOUL，當中包括24小時健身室、多用途室、32米室內恆溫游泳池、33米戶外游泳池、兒童游泳室等。

會德豐地產總經理（項目設計及市務）潘鴻文表示，會所設共享工作空間，設獨立視像會議倉、AI智能咖啡機等。除所以車位都有充電位，亦設無人駕駛的士專屬停泊充電位，為日後無人駕駛政策落地作準備。

會德豐地產高級經理（市務）吳家寶表示，會所設有多用途球樂場，可進行匹克球等球類活動，另設有宴會廳、兒童創想天地等。

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