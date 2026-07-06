新世界北都獲批建近7000伙　粉嶺馬適路、元朗南新盤最快明年推

北部都會區成供應重鎮。繼粉嶺馬適路及元朗南第一期動工後，新世界（0017）指出，集團位於元朗南第二期、元朗龍田村第五期及元朗欖口村項目，亦相繼取得規劃許可，合共可發展近7,000伙住宅，進一步擴展集團於北部都會區的發展版圖，豐富短、中及長期土地儲備，為未來業務增長注入新動力。



粉嶺馬適路、元朗南項目最快2027財年推出

新世界發展目前擁有佔地約1,500萬平方呎土地面積的農地儲備，而且不少位於北都的優質地段，包括粉嶺馬適路及元朗南的兩個大型住宅項目，並計劃於2027財政年度推出市場。其中粉嶺馬適路大型商住項目由集團與招商局蛇口工業區控股股份有限公司合作發展，將提供約2,300伙住宅單位，可建樓面面積逾110萬平方呎，並將設有區內最大型商場。

至於元朗南住宅項目則由集團與華潤置地（海外）有限公司合作發展，其首幅住宅用地去年動工，預計2029年落成；第二期發展用地亦於今年6月取得規劃許可，預計2030年落成。元朗南兩期住宅項目合共約提供1,900伙，可建樓面面積逾72萬平方呎。

另外，集團參與的永寧村土地共享項目在今年第二季亦已完成前期的規劃程序，將打造為可提供約5,800伙公私營房屋的小社區。集團將繼續透過加快農地轉換，積極引入戰略合作夥伴，推動旗下北部都會區項目分階段落地，以釋放土地價值。

新世界發展有兩個位於北部都會區的大型住宅項目已經動工，並計劃於2027財政年度推出市場。

豪宅新盤「滶蘊」首日招標吸金逾 22億

在物業銷售方面，豪宅新盤「滶蘊」首日招標即售出39伙瑰麗級大宅，套現逾 22億港元，創下今年單日套現金額新高，平均成交價逾5,680萬元，呎價近4萬元。截至今年6月30日，連同以價單形式發售的單位，項目累沽59伙，套現近27億元。

大圍柏傲莊銷情持續。截至今年6月30日，「柏傲莊」系列重售以來累售382伙，套現逾62億元。

廣州K11辦端午節慶活動 會員銷售按年增長逾70%

內地業務方面，內地K11以端午傳統文化為主題，結合現代商業公共空間，打造沉浸式體驗活動，帶動人流及銷售額同步增加，當中包括廣州K11、漢溪K11、深圳K11 ECOAST及武漢K11。

至於內地住宅方面，位於廣州白鵝潭核心商業區的「新世界．天馥」繼續熱銷，並在6月份推出約818至1,496平方呎的新戶型，推售當天吸引逾300組買家到場。

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