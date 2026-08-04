嘉里郭氏夥拍信置黃氏收購　斥6880萬增購灣仔皇后大道東舊樓

本地發展商加速市區收購活動！嘉里（0683）郭氏家族成員近日再下一城，最新夥拍信置（0083）黃氏家族以6,880萬元增購灣仔皇后大道東96號全幢舊樓。



事實上，嘉里早前已積極收購同一地段其他舊樓，連同早前已收購之部分，有關發展商已持有皇后大道東96至112號的重建地盤，總收購價累積增加至約4.8億元，涉及合共6個地盤，預計日後可以合併發展。



最新收購個案為皇后大道東96號全幢舊樓，在今年7月初以6,880萬元沽出，物業為一幢早於1967年落成、9層高的商住物業。該舊樓1至8樓共提供8伙，每伙實用面積約558平方呎的住宅，另地下設有舖位。

新買家公司董事包括嘉里郭氏、信置黃氏家族成員

該舊樓新買家為MORINDALE HOLDINGS LIMITED，公司董事包括信和集團主席黃志祥兩名兒子黃永龍、黃永耀，以及嘉里集團創辦人郭鶴年家族成員郭孟昌及郭孟琳。

據了解，上述登記公司MORINDALE HOLDINGS LIMITED去年6月以5,980萬元購入皇后大道東98號，惟當時公司董事僅包括郭鶴年兒子郭孔輔等，而黃氏家族成員則於去年9 月才成為公司董事。

灣仔皇后大道東96至108號一帶舊樓。

執平貨時機準 個別地盤上手慘蝕6至7成

值得留意，早前發展商所收購的同地段地盤，個別上手業主帳面需要大幅蝕讓6至7成，反映成功執平貨。相關發展商最早於2024年11月斥資1.6億元收購資深投資者「舖王」黎永滔旗下的灣仔皇后大道東100至102號全幢服務式住宅。

其後再於2025年5月份以4,200萬元收購灣仔皇后大道東104號富東大廈全幢銀主盤，較上一手業主投資者的買入價逾1.26億元，大幅低67%。

及後2025年6月份，嘉里再斥1.22億元向內地財團買入灣仔皇后大道東98號（5,980萬元），以及灣仔皇后大道東106及108號（6,220萬元）的舊樓項目。該內地財團早年的買入價高達逾4.22億元，反映嘉里成功執平貨，低逾3億元或71%買入舊樓地盤。

而在今年7月份，發展商再以8,800萬元買入灣仔皇后大道東110及112號全幢舊樓。

不足兩年斥4.8億收購同地段6個地盤

連同最新的收購個案，嘉里在不足兩年五度收購該皇后大道東96至112號合共6個地盤，總收購金額高達約4.8億元。

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