大手客出動！投資者豪斥近6千萬掃何文田單幢盤芳菲6伙

新盤市場繼續出現豪宅掃貨個案。由協成行發展、已屆現樓的何文田單幢盤芳菲，上周共錄得6宗成交，合共套現逾5,902萬元，該批單位全數由同一組物業投資者購入。



是次成交單位涉及11樓、15樓、16樓、18樓、19樓及22樓C室，均為兩房連開放式廚房間隔，實用面積同為414平方呎。成交價介乎939萬元至1,035萬元，平均成交呎價約23,760元，總成交金額逾5,902萬元。

協成行發展物業銷售總經理張詩敏表示，芳菲坐落於九龍核心地段，享有完善交通網絡與成熟社區配套，更坐擁名校網優勢。除獲本地年輕家庭客群青睞外，亦吸引不少內地及海外專業人士追捧。是次大手成交，足證市場對項目的長線投資潛力充滿信心。

芳菲位於何文田勝利道5號，於2022年12月入伙，提供71個單位，實用面積由286至742平方呎。

協成行發展有限公司物業銷售總經理張詩敏。

何文田單幢新盤芳菲。（資料圖片）

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