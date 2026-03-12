協成行6988萬沽旺角新填地街全幢舊唐樓　呎價近1.5萬

由協成行或相關人士持有的旺角新填地街370至372號全幢舊樓翻新出租物業，新近以約6,988萬元沽出，成交呎價約14,938元。



全幢唐樓提供10個單位

旺角新填地街370至372號物業，為一幢於1965年1月落成的單幢五層唐樓，共有10個單位，實用面積均為369平方呎，而地下設有舖位共986平方呎。資料顯示，該全幢唐樓物業於2月份以6,988萬元沽出，以全幢實用面積4,678平方呎計算，成交呎價約14,938元。

至於新買家為CHAMPION FULL INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED，其公司董事姓莫，英文字名為普通話拼音，料為內地客。

據了解，該五層唐樓近年剛經過翻新，用作出租項目創薈居，每層共有兩個合租單位，每個單位提供面積從69至98平方呎的三個單人間。每個單位還設有共用衛浴及茶水間，供三人共享使用。此外，大樓的開放式天台設有洗衣機及晾衣設備，以及日常休閑的戶外空間。

至於原業主為KAM WAH INVESTMENT COMPANY, LIMITED，其公司股東包括方潤華基金、方樹福堂基金等，而公司董事包括協成行董事總經理方文雄、協成行副董事總經理方添輝等。

旺角新填地街370至372號舊樓。

