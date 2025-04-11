協成行筲箕灣傲華加推16伙　入場377.7萬　個別單位低一層賣平14%

由協成行發展、位於筲箕灣東大街的住宅發展項目傲華ORIA，今日（11日）加推第5號價單，涉及16伙，入場費377.7萬元。另落實於下周二（15日）以先到先得方式發售。



加推16伙 入場費377.7萬

該批加推單位包括16伙，涵蓋開放式至兩房單位，實用面積介乎197至456平方呎，包括2個一房單位，8個兩房單位，以及6個連介乎59至347平方呎平台花園的特色戶。扣除9％折扣優惠，單位折實售價由377.7萬至1,021.7萬元不等。

當中，入場單位為3樓C室，實用面積197平方呎，採開放式間隔，折實售價377.7萬元。

個別單位低一層賣平約14%

發展商亦新增置業優惠，凡選購指定單位，可額外享有3%印花稅優惠折扣。同時亦為8伙指定兩房單位有提前付清樓價折扣，當中包括6F、10F、11F及15至19F單位。若買家提前於90日或60日內付清樓款，可有5%或10%折扣。

以6樓F室為例，採兩房間隔，實用面積456平方呎，扣除9％折扣優惠及3%印花稅優惠，單位折實售價838.2萬元。如買家可以於60日內付清樓款可再獲10%現金回贈，即最終折實售754.38萬元。

參考前張價單，座向及面積間隔相同的7F單位，扣除扣除最多9％折扣優惠，折實售價約877.96萬元。反映雖然6F及7F單位屬同一柱，但低一層則賣平14%。

下周二發售 至今累沽79伙

單位將於下周二（15日）以先到先得方式發售。協成行發展副董事總經理方添輝表示，項目自今年1月初開售，至今共售出79伙，套現金額逾3.7億元。協成行發展物業銷售主管張詩敏亦指，目前同區樓盤租金呎價達70元水平，回報可達4.7%。

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