老牌發展商出擊！協成行3.4億購亞皆老街全幢　黎永滔劈價逾四成

由「百億舖王」黎永滔放售的旺角亞皆老街67至71號全幢物業，早前傳出易手消息。現經證實，該物業最終成交價3.4億元，新買家為本地老牌發展商協成行主席方潤華之家族成員。目前，該物業地舖正由富途證券承租，方氏家族每月可從中獲取約100萬元租金。



值得留意，原業主為有「百億舖王」之稱的投資者黎永滔，該物業於去年意向6億元放售逾一年，至今終以3.4億元沽出，較其意向價低約2.6億元或約43.3%。



涉及物業為旺角亞皆老街67至71號全幢，地盤面積約2,808平方呎，位處旺角西洋菜南街與亞皆老街十字路口交界，鄰近旺角新之城、旺角中心、T.O.P Shopping Mall。現時地下舖位已由富途證券承租，每月租金約100萬元。

涉及物業為旺角亞皆老街67至71號全幢，地盤面積約2,808平方呎。（資料圖片）

老牌發展商協成行斥2.4億接貨

資料顯示，新買家以公司名義「PRIME REGION LIMITED」作登記，股東包括「方潤華興盛有限公司」，其董事是方富華、方文雄、方添輝及方添明，即為老牌發展商協成行主席方潤華之家族成員。

協成行主席方潤華。（資料圖片）

業主為舖王黎永滔 較意向價劈逾四成沽

據了解，業主為有「百億舖王」之稱的投資者黎永滔，他在2023年中意欲斥逾15億元重建成商住項目。惟最終於去年推出市場招標，當時意向價為6億元，惟未能成功易手。而物業放售至今逾一年，終以3.4億元沽出，惟較其意向價低約2.6億元或約43.3%。

黎永滔早已收購上址多年，更意欲在2023年中斥逾15億元重建成商住項目。（資料圖片）

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