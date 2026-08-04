大手客掃貨！擲近3億連購兩伙波老道應天　呎價最貴近7萬

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETTROAD項目第2期「應天」，今日（4日）獲大手買家擲近3億元連購兩伙，均屬四房雙套連儲物房單位。



是次成交為1109號及1209號，同屬四房雙套連儲物房大宅，實用面積同屬2,137平方呎，各以逾1.42億及逾1.48億元沽出，呎價66,500元及69,608元。

長實營業經理陳詠慈表示，近期接獲不少高端買家購買超過一套的查詢，反映他們鍾情項目位置、單位以同一座向編排的高私密部局等設計。加上目前半山區內全新的豪宅供應「買少見少」，是次大手成交反映市場對於這類單位需求愈發激烈，亦促使更多家族辦公室及實力買家入市。

長實營業經理陳詠慈（左）、長實營業部首席經理郭子威（右）。

半山波老道21號21 BORRETTROAD項目第2期「應天」。

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