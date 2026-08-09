大型全新盤登場、市場消化需時　7月貨尾量回升6%、逼近1.8萬伙

受早前港股調整影響，加上交投已持續活躍一段頗長時間，樓市需再次累積購買力，令到近月一手交投節奏放緩。香港置業研究部董事王品弟表示，新盤市場連續兩個月錄少於1,000宗水平。然而，隨著7月恒指由低位回升，市場氣氛逐步改善，發展商亦加快推盤步伐。受此帶動，一手成交量從7月上半月僅錄194宗，明顯反彈至下半月的615宗，升幅逾2.1倍，反映新盤表現有所回暖，



不過，7月有大型全新盤登場，單位難以即時被市場全面吸納，導致貨尾量按月回升。最新7月底全港累積貨尾量(包括樓花及現樓)錄約17,965伙，較6月約16,850伙增加約6.6%，創今年新高；然而，若與去年1月高位約23,121伙相比，仍少約5,156伙(圖)，跌幅達22.3%。

九龍區貨尾量較去年1月高位減少近3000伙

若以三區劃分7月累積貨尾量與去年1月高位比較，當中新界區累積貨尾量由去年1月約6,602伙減少約1,783伙，至今年7月約4,819伙，減幅達27%，三區中最顯著。

九龍區(包括將軍澳及西貢)累積貨尾量由去年1月約12,993伙減少約2,928伙，至今年7月約10,065伙，減幅達22.5%，貨尾單位減少數量是三區中最多；而港島區(包括愉景灣)累積貨尾量由去年1月約3,526伙減少約445伙，至今年7月約3,081伙，減幅約12.6%(表)。

↓↓每月累積貨尾量↓↓

每月累積貨尾量。

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