次季私樓貨尾終止4連跌、錄17441伙　中原：第3季或重上1.8萬伙

中原地產發表報告指，2026年第二季一手私人住宅新盤貨尾量連跌四季後回升到17,441伙，但連續2季低於1.8萬伙，仍為2022年第三季16,340伙後近4年次低。雖然市場購買力強勁，新盤熱賣，第二季一手買賣登記迫近7000宗，創2019年第二季後7年新高，惟因有多個逾400伙的大型新盤開售，故貨尾量被略為推高。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓價持續向升，發展商開價轉趨進取，近期部份新盤銷售減慢，預計第三季貨尾或重上1.8萬伙左右，但將連續4季少於2萬伙，未有重回警戒水平。



第二季貨尾按季增加769伙 終止4連跌

2026年第二季選取378個新盤統計，單位總數143,974伙，登記售出126,373伙，貨尾17,441伙。貨尾按季增加769伙，上升4.6%，終止了4季連跌。貨尾量回升，但連續3季低於2萬伙的危險水平。貨尾比重方面，第二季錄12.1%，按季微升0.3個百分點，仍為2022年第一季12.1%後逾4年次低。

新界區貨尾按季增加最多 合共5,768伙貨尾

三大區域貨尾量均上升。新界區貨尾按季增加457伙最多，現有5,768伙，仍為2021年第三季後近5年次低。貨尾量增幅主要來自將軍澳及北區，分別按季增加448伙及420伙，因有兩大新盤日出康城海堤灣I及雲向開售。屯門、大埔及元朗貨尾盤去貨速度不俗，故按季減少143伙、119伙及116伙。而柏傲莊III重售銷情理想，因此沙田貨尾數字按季下跌61伙。

柏傲莊III重售銷情理想，因此沙田貨尾數字按季下跌61伙。（夏家朗攝）

港島區貨尾按季升286伙

港島區貨尾按季上升286伙，現有3,172伙，為3個季度高位。當中只有香港仔貨尾上升，因港島南岸海盈山、港島南岸Deep Water South推售所致。港島其餘分區的貨尾量皆下降，以筲箕灣貨尾減少143伙最明顯，受惠海德園一期銷情良好帶動。

柴灣海德園。

九龍區貨尾按季增加26伙 2023年第二季後次低

九龍區貨尾按季增加26伙，現有8,501伙，仍為2023年第二季後3年次低。黃大仙連啟德貨尾上調636伙，雖然現存貨尾銷售數量可觀，但新盤啟德海灣II、維港‧灣畔第2B期、天璽‧海第2B期及薈淳首推，銷情偏慢因留有較多貨尾待售，推高區內貨尾數字。

觀塘Koko Hills系列去貨理想，貨尾減少232伙。尖沙咀因瑧玥及瑜意全盤沽清，貨尾回落223恢。紅磡壹沐第一及二期、首岸一及三期及首匯銷情不俗，致該區貨尾減少47伙。

會德豐、華懋及恒地貨尾亦跌逾百伙

2026年第二季貨尾量超過千宗的地區包括，黃大仙連啟德有5,859伙，香港仔1,294伙，元朗1,219伙，大埔1,117伙。另按10個主要發展商計，第二季只有3個旗下新盤貨尾數字按季錄得增幅。信置貨尾量增加370伙，現有1,059伙。中海外增加330伙，現有1,643伙。新地增加73伙，現有3,202伙。不過，會德豐、華懋及恒地的貨尾按季跌逾百伙，分別減少343伙、206伙及182伙。

會德豐、華懋及恒地的貨尾按季跌逾百伙，分別減少343伙、206伙及182伙。

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