CCL連跌兩周共0.45%　連續8周於160點上下窄幅爭持

中原城市領先指數CCL最新報159.82點，按周微跌0.06%，連跌2周共0.45%，指數仍為2023年9月初後151周（近3年）第5高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓價已由低位回升近兩成，二手買家追價轉趨審慎，而業主態度強硬，造成拉鋸局面，致成交量減少，樓價出現高位整固。



CCL連續8周於160點上下窄幅爭持，最高160.77點，最低159.04點，近五周雖然四跌一升，但指數仍貼近160點，未有轉勢向下。但近期內地接連執行多項資金管理措施令股市波動，業主買家均轉趨觀望，部分業主更暫時封盤，預計短期樓價繼續於高位反覆徘徊。CCL上試165點目標，現時相差5.18點或3.24%，或須第三季較後期才達到。



自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.25%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升18.48%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.64%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.47%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.11點，按周跌0.20%。CCL（中小型單位）報159.79點，按周跌0.21%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊跌2周，分別累跌0.70%及0.55%，同樣為2023年9月初後152周（近3年）第5高。CCL（大型單位）報159.96點，按周升0.66%，指數創2023年10月底後145周（近3年）次高。

四區樓價連續2周三跌一升。新界西CCL_Mass報142.70點，按周跌1.00%，連跌3周共1.92%，指數仍為2023年10月底後145周（近3年）第11高。港島CCL_Mass報161.68點，按周跌0.77%，連跌2周共1.02%，指數仍為2023年9月底後149周（近3年）第7高。九龍CCL_Mass報159.21點，按周跌0.30%，連跌2周共1.31%，指數仍為2023年8月初後156周（3年）第7高。新界東CCL_Mass報176.95點，按周升1.78%，連升2周共2.21%，指數創2023年8月初後156周（3年）新高。

2026年計，CCL暫時累升10.90%，CCL Mass升10.97%，CCL（中小型單位）升10.87%，CCL（大型單位）升11.01%，港島升15.35%，九龍升10.00%，新界東升11.56%，新界西升7.51%。

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