CCL按周跌0.39%　年內樓價累升一成　中原料短期繼續高位整固

中原城市領先指數CCL最新報159.92點，按周跌0.39%，是7月8日美伊緊張局勢升級當周的市況。本周八大樓價指數七跌一升，是今年3月初後21周(逾5個月)以來首見，但CCL仍為2023年9月初後151周(近3年)第4高。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，美伊衝突升溫，油價再度急升，市場憂慮聯儲局加息，加上今年樓價已累升一成，買家轉趨觀望，放緩入市步伐，CCL連續7周於160點上下高位橫行。不過，銀行調高按揭現金回贈，加上近期港股回升，恒指創近兩個月新高，美國維持利率不變，有利支持樓價，惟料短期繼續於高位整固。



較歷史高位仍低16.42%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.32%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升18.56%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.71%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.42%。

2026年CCL暫時累升10.97%

2026年計，CCL暫時累升10.97%，CCL Mass升11.20%，CCL(中小型單位)升11.10%，CCL(大型單位)升10.28%，港島升16.25%，九龍升10.34%，新界東升9.60%，新界西升8.60%。

今天(2026年7月31日)公佈的指數，根據2026年7月20日至7月26日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有八成半的交易是在2026年7月6日至7月12日簽臨時買賣合約，是7月8日恒生指數重上24,000點收市，美伊戰事重燃，9日元朗芊御公布首張價單120伙，中銀及恒生按揭現金回贈上調至最高1.4%，有中小型銀行按揭貸款額達300萬元或以上，按揭現金回贈可高達1.5%當周的市況。

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