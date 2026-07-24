CCL反彈回升！報160.54點　按周升0.75%　分析：升幅將會減慢

中原城市領先指數CCL最新報160.54點，按周升0.75%，是7月2日恒生指數重上23,000點收市當周的市況。港股回升，市場氣氛好轉，CCL終止2周連跌單周反彈，再度重上160點水平，為2023年9月初後近3年次高。二手買賣雙方角力拉鋸，成交減少，短期樓價高位整固，指數連續6周在159點到160點窄幅爭持。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，隨著世界盃結束，近期發展商加快推售多個新盤，元朗新盤首輪熱賣，而且二手業主態度強硬，買家需要追價才能購入心儀單位，相信樓價上升趨勢未變，惟升幅將會減慢。料第三季CCL挑戰165點目標，現時相差4.46點或2.78%。



較2021年歷史高位仍跌16.1%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.78%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升19.02%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升18.17%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.10%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.25點，按周升0.79%。CCL（中小型單位）報160.67點，按周升0.73%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升2周，分別累升0.82%及0.75%，創2023年8月底近3年的新高及次高。CCL（大型單位）報159.91點，按周升0.89%，結束2周連跌，指數為2023年10月底近3年次高。

九龍區私樓報161.32點，按周升1.61%，指數創2023年7月初逾3年新高。

四區樓價二升二跌

四區樓價二升二跌，港九市區升，新界兩區跌。九龍CCL_Mass報161.32點，按周升1.61%，指數創2023年7月初逾3年新高。港島CCL_Mass報163.35點，按周升1.16%，連升2周共1.50%，指數為2023年9月初後近3年次高。

新界東CCL_Mass報173.13點，按周微跌0.01%，連升3周後企穩，指數仍為2023年9月初後近3年次高。新界西CCL_Mass報145.12點，按周跌0.25%，指數仍為2023年10月初後近3年次高。

CCL今年暫累11.40%

2026年計，CCL暫時累升11.40%，CCL Mass升11.76%，CCL（中小型單位）升11.48%，CCL（大型單位）升10.97%，港島升16.55%，九龍升11.46%，新界東升9.15%，新界西升9.33%。

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