鐘錶大王孫秉樞家族成員入市　斥5300萬購淺水灣冠園頂層戶

豪宅市道轉旺。已故鐘錶大王孫秉樞家族成員新近斥資5,300萬元，購入淺水灣冠園頂層單位，成交呎價約2.8萬元。



成交單位為淺水灣冠園A及B座頂層單位，實用面積1,878平方呎，三房間隔，由新達有限公司（SUN INTERNATIONAL LIMITED）在上月底以5,300萬元連一個車位購入，成交呎價約2.8萬元。該公司的兩位董事為「鐘錶大王」孫秉樞兩名兒子孫大豪及孫大為。

原業主早於2000年以1,680萬元購入上述冠園頂層單位，持貨26年，轉手帳面賺約3,620萬元或升值2.2倍。

5月份斥5100萬購中半山寶園三房戶

事實上，孫大豪及孫大為在今年5月份已經入市，斥資5,100萬元向中華電力主席阮蘇少湄購入中半山寶園一伙三房連車位，

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。