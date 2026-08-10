渣甸山谷柏道超級洋房索價9.8億　面積7600呎、設逾1萬呎戶外空間

樓市轉旺，有豪宅業趁機放售超級豪宅。第一太平戴維斯表示，獲業主委託出售渣甸山谷柏道19號洋房，物業意向價約9.8億元。物業地盤面積約16,360平方呎，批則面積約9,816平方呎，實用面積約7,608平方呎。



擁萬餘呎戶外空間、私人游泳池及獨立健身室

物業為一幢兩層高的獨立地段洋房，六房間隔，另附酒窖、工人房、多用途室及保安室，布局寬敞實用，適合大家庭居住。洋房擁有萬餘呎戶外空間、私人游泳池及獨立健身室。每層均設有平台花園的設計。

物業坐落於渣甸山核心地段，屬區內最頂級地段之一，毗鄰皆為頂級富豪及名人，私隱度極高。物業享有開揚景觀，並望大球場景致，更屬渣甸山區內罕有可欣賞維港煙花匯演的優質地段。

渣甸山谷柏道19號。（代理相片）

渣甸山谷柏道19號。（代理相片）

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，物業由知名設計師打造並全面翻新，設計及裝修質素卓越，買家可即買即入住，物業坐擁罕有維港煙花景觀，物業意向價約9.8億港元。

他又指出，洋房叫價有競爭力，近期港島全新別墅成交個案，包括南灣道39號實用面積成交呎價達約14.5萬元，以及深水灣道6號實用面積成交呎價達約14.8萬元。

2011年買入價4.6億 3年前曾以每月78萬租出

另翻查資料，該洋房早年曾由何東家族後人持有，其後在2011年以4.6億元轉售予現時的業主。而在2023年8月份，該洋房以每月78萬元租出，呎租高達約103元，當時有更時放盤索價10.2億元。

↓渣甸山谷柏道19號洋房↓

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渣甸山谷柏道19號。（代理相片）

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