應天逾2.88億連沽兩伙4房大宅　波老道系列不足兩個月套現近25億

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETTROAD項目第2期「應天」，今天（10日） 再錄成交，售出兩個單位均屬4房雙套連儲物房大宅，總成交價逾2.88億元。「應天」連同第一期的銷售，不足兩個月套現已近25億元。



最新沽出的兩個單位，包括「應天」10樓09號，以招標形式售出，實用面積2,137平方呎，成交價逾1.4億元，實用呎價65,800元。另一成交單位為第一期8樓07號，實用面積2,316平方呎，成交價近1.48億元，實用呎價63,731元。

長實營業經理陳詠慈表示，市場對億元超級豪宅的需求有增無減，在市場「買少見少」的情況下，實力買家對此類優質物業決策果斷。 發展商考慮市場價格走勢、項目稀缺性等相關因素，相信未來成交價將會有上調空間。

陳氏續指，項目地理優勢、高私密的規劃及頂尖配套，吸引不少本地老牌家族、政商名流、家族辦公室及內地實力買家。

長實營業經理陳詠慈。

半山波老道21號21 BORRETTROAD項目第2期「應天」。

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