長實名日．九肚山推9成呼吸Plan　免入息證明壓測　月供樓價0.3%

長實（1113）旗下沙田半山豪宅項目「名日．九肚山」昨日（17日）剛更新價單，推出「呼吸Plan」吸客，名額設10名。使用該計劃的買家無須提供任何入息證明文件，以及無須通過壓力測試，其按揭年期為兩年。



推「呼吸Plan」吸客 名額設有10個

據資料指，是次推出的「呼吸Plan」正式名稱為「免息9成按揭付款計劃」，設有10個名額，買家可以在簽署臨時買賣合約時繳付樓價的5％，再在60天內多繳付樓價的5％，最後在90天內繳付餘下樓價的90%。

無須入息證明及通過壓力測試

使用上述計劃的買家可向Starcom Venture Limited或發展商介紹的其他公司承造最多九成的按揭，無須入息證明及通過壓力測試，該計劃按揭年期為2年。買方必須於提取第一按揭後每個月償還相等於成交金額 0.3% 之部份本金予介紹之第一承按人。

呼吸Plan為期兩年 期內無須支付利息 完結需全數清還

除此之外，買方無須於第一按揭年期期間就所提取之第一按揭貸款額支付任何其它本金或利息，惟買方須於第一按揭年期完結時或前還清所有第一按揭貸款額。

如果買家在使用該計劃後的360天內或540天內付清貸款額，可分別獲發展商送出1或2.5%的現金回贈。

沙田半山豪宅項目「名日．九肚山」

沙田半山豪宅項目「名日．九肚山」

旗下#LYOS同樣推「呼吸Plan」吸客

而事實上，長實亦非首次為新盤推「呼吸Plan」吸客，在2025年為旗下洪水橋新盤#LYOS的指定分層或複式單位推出「9成按揭付款計劃」，買家同樣無須入息證明及通過壓力測試，按揭年期為兩年。

長實旗下#LYOS同樣推「呼吸Plan」吸客

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