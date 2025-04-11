洪水橋#LYOS推呼吸Plan　無須入息證明、利息　開放式月供3500元

長實（1113）旗下洪水橋新盤#LYOS已屆現樓，發展商今日（11日）推出全新「9成按揭付款計劃」，買家期間無須支付利息，亦無須入息證明及通過壓力測試，按揭年期為兩年，即「呼吸Plan」。如選用該計劃並購買開放式之買家，首23個月只需月供3,500元。



另發展商指，目前項目除少量有花園複式戶外，亦僅餘10伙分層單位待沽，購買指定分層單位的買家可獲25萬傢俱禮券或送贈全屋傢俱。



無須支付利息、無須入息證明壓力測試

是次推出的全新「9成按揭付款計劃」，買家需於簽署臨時買賣合約時繳付成交金額5%，並於其後60天內繳付成交金額5%的加付訂金，餘下成交金額90%需於簽署臨時買賣合約後的90天內繳付。

買家可向「Starcom Venture Limited」或發展商介紹之其他公司申請9成按揭，按揭年期為兩年，買家期間無須支付利息，亦無須入息證明及通過壓力測試。

長實為洪水橋新盤#LYOS為提供呼吸Plan，開放式戶買家月供3,500元、為期23個月。圖為長實地產高級營業經理梁焯鏗 。

開放式戶買家月供3,500元

買方只須於提取第一按揭後首23個月每個月償還指定金額。其中開放式戶月供3500元；一房戶月供4,500元；兩房戶月供5,800元。

據知，#LYOS至今售出逾9成共312伙，迄今套現逾19億元，除少量有花園複式戶外，亦僅餘10伙分層單位待沽，當中包括3伙開放式，3伙一房及4伙兩房，實用面積由202至462平方呎。

曾錄連撻14伙分層戶 揚言會向撻訂買家追回差額

值得留意的是，該盤曾發生14伙分層單位買家撻訂離場事件，長實營業部首席經理郭子威表示當時表示，如最新單位成交價較撻訂前出現差額，將會向未能按照買賣合約完成交易者（撻訂買家）追回差額。