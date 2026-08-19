曾嘆「硬住頭皮」蝕3成　澳門財團反口唔起樓　12億放售北角地盤

曾經大吐苦水稱在港搞地產要「硬住頭皮做」的澳門財團，最終決定提早「去貨」離場。戴德梁行獲委託放售北角馬寶道77至87號一幅重建地盤，佔地面積約7,680平方呎，屬商住用途，意向價為12億元。有意者須於9月28日或之前提交意向書。



昔日澳門財團透過強拍投得地盤時，曾向在場傳媒大嘆重建成本高昂，預告項目隨時蝕讓兩至三成。惟短短一年過去，該財團突放棄親自發展，以意向價12億元放售尋找接手人。



重建地盤佔地逾七千呎 意向價12億

是次放售的北角重建地盤位於馬寶道77至87號，佔地面積約7,680平方呎，屬商住用途，可興建商業大廈、酒店、住宅等，亦適合重建為學生宿舍項目。地盤規劃可建樓面面積分別為商業樓面約115,200平方呎、商住樓面約72,192平方呎。地理位置方面，該地盤步行1分鐘可達北角港鐵站。

是次放售的北角重建地盤位於馬寶道77至87號，佔地面積約7,680平方呎，屬商住用途。（資料圖片）

戴德梁行透露，持有項目的項目公司享有高額重建退稅優惠，大幅壓縮開發成本、提升投資回報。業主意向售價為12億元。

重建成本高而吐苦水 澳門財團坦言「落場先知難」

資料顯示，該重建地盤上蓋為北角康樂大廈，項目於去年七月底，由澳門財團「卓越兆業」，在無競爭對手下以底價約6億元投得，成功統一業權。當時，該公司董事澳門商人羅先生向傳媒「大吐苦水」，透露集團早於2018年進軍香港房地產時已看上該土地。惟其後才發現重建住宅的成本極高，加上利息蠶食利潤，他當時坦言「落場先知道並非想象中的事」。

原預期發展小型住宅 料蝕兩至三成

除此之外，羅先生當時亦指出，項目因有官司纏身，拖延時間長達七年，期間利息成本大幅飆升。對於成功強拍，他形容「都係硬住頭皮做咗件嘢先」，只希望「完咗件事」。他原本表明，該土地將會興建小型住宅，預計會於2031年內交樓，甚至「打定輸數」，估計最終蝕讓幅度介乎兩至三成。

一年後以「去貨」收場

然而，僅僅一年過去，該澳門財團最終選擇放棄親自發展的念頭，將這個曾讓他們「硬住頭皮」的北角地盤推出市場放售。

北角馬寶道77至87號康樂大廈。

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