舊樓強拍｜澳門商人底價6億統一北角康樂大廈業權　擬建小型住宅

樓市略為回暖，有財團展開強拍收購程序。北角康樂大廈今日（23日）進行強拍，該舊樓項目由手持1號牌的澳門財團卓越兆業，在無競爭對手下以底價約6億元投得，成功統一業權。集團表示，今次為集團首次於香港競投土地儲備，該地段會考慮發展小型住宅。



上述舊樓位於馬寶道77至87號，早於1964年落成，現為3幢相連、11層高的住宅，當中地下為商舖、1樓為寫字樓單位，2至10樓則為住宅，其地盤面積約7,680平方呎。

澳門商人：發展官司被拖延7年、致利息成本大升2至3成

該舊樓項目由來自澳門的卓越兆業有限公司以6億底價投得，該公司董事澳門商人羅先生表示，今次為首次於香港強拍土地，又透露早於2018年進軍香港房地產並看上該土地。

擬建小型住宅、預計2031年內交樓

羅先生表示，上述項目因有官司纏身，拖延時間已長達七年，期間成本亦有所增加，預計今次的土地拍賣會大升兩成至三成利息。亦同時表明土地會興建小型住宅，預計會於2031年內交樓。

一太陳超國料強拍申請宗數維持較低水平

第一太平估值及專業顧問服模董事總經理陳超國表示，因為業權問題，項目收購時間比較長，加上目前仍處高息環境，發展商未必太願意啟動業權拼購活動，所以估計未來一段時間，新的申請宗數都會維持在較低的水平，並相信今年會錄得單位數申請。