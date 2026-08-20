華潤叡璟I成新盤票王！首輪累收逾4.6萬票、超額逾254倍

新盤票王！華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」落實周六（22日）首輪銷售201伙，當中180伙為價單單位。據發展商指，叡璟I首輪截票，累收逾4.6萬個認購登記，以價單發售180伙計，超購逾254倍，超越今年初推出新地（0016）旗下西沙第2A期SIERRA SEA，成為歷來首輪收票最多的新盤票王。



上一個收票王為新地西沙第2A期SIERRA SEA

項目原定於昨日中午（19日）截止認購登記，不過周二（18日）晚上發展商卻更改截票時間，改為當晚11時59分「提前半日截票」。

翻查資料，上一個收票王紀錄為新地（0016）旗下西沙第2A期SIERRA SEA，在2026年1 月推出，當時累收約42,330票，緊隨其後的是長實（1113）油塘親海駅II，於2023年8月推出，首輪收票亦高達逾3.8萬票。

本周六首輪銷售201伙 價單發售180伙

項目落實在本周六首輪銷售201伙，當中盡推兩張價單共180伙，折實平均呎價為18,367元。戶型涵蓋一房至三房，當中22伙為一房、123伙為兩房，以及35伙為三房。價單單位實用面積由304至657平方呎，價單售價由630.7萬至1,575.6萬元，呎價由19,688至25,151元。扣除16％折扣，折實售價由529.8萬至1,323.6萬元。折實呎價由16,538至21,128元，折實套現料收15.3億元。

入場費529.8萬 折實呎價最低16538元

當中入場單位為3B座5樓C單位，實用面積304平方呎，屬一房間隔，扣除最多16%折扣優惠後，折實價529.8萬元，折實呎價17,428元。

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樓花期27個月 第1期預計關鍵日期為2028年11月底

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，樓花期約27個月。項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第2期、第3期及第4期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

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