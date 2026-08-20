華潤叡璟I周六價單賣180伙　傳收4萬票超購逾221倍　挑戰新盤票王

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」銷售入大直路，落實本周六首輪銷售201伙，當中盡推兩張價單共180伙，入場費529.8萬元起，另招標21伙單位。項目原定於昨日中午（19日）截止認購登記，不過周二（18日）晚上發展商卻更改截票時間，改為當晚11時59分「提前半日截票」。



據市場消息，叡璟I首輪截票，累收約4萬個認購登記，以價單發售180伙計，超購逾221倍。目前收票數字已超越2023年長實（1113）旗下油塘親海駅II票數逾3.8萬的紀錄，暫屬歷來收票第二高的新盤，有機會問鼎新地（0016）旗下西沙第2A期SIERRA SEA 約4.2萬票。



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樓花期27個月 第1期預計關鍵日期為2028年11月底

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，樓花期約27個月。項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第2期、第3期及第4期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

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