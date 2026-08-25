觀塘偉業街163號酒店招標　曾由鄧成波家族持有　1年半前賣予債主

原由舖王鄧成波家族持有的觀塘偉業街163號悅品海景酒店，在2025年1月份以18.7億元沽出予債主南洋商業銀行，造價較2022年高峰期叫價31億元大劈12.3億元或近40%，鄧成波家族持貨8年帳面蝕讓4.3億元或18.7%離場。



相隔一年半後，當日承接的南洋商業銀行委託代理放售上述偉業街163號全幢酒店，是次以招標形式推出，公開招標截止日期為10月15日正午12時。



第一太平戴維斯表示，獲委任公開招標出售偉業街163號全幢酒店，物業總樓面面積241,686平方呎，提供598間客房，為東九龍區內罕有大型全幢酒店項目。

物業樓高31層，每間客房面積約200至400呎不等。物業設有完善配套設施及公共空間，包括商舖、大堂、餐廳、停車場、平台及後勤區域。物業坐擁東九龍海濱開揚景觀，樓層規劃完善，具備即時營運條件，同時兼備重組及轉型學生宿舍的發展潛力。

觀塘偉業街163 號全幢酒店。

料吸引酒店、學生住宿營運商、基金及機構投資者

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，物業屬東九龍區內罕有的大型全幢酒店項目，擁有598間客房及靈活多元的房間配置，具備相當高的用途靈活性。近年香港積極發展成為國際教育樞紐，非本地學生人數持續增長，帶動學生住宿需求顯著上升，而市場上適合作學生宿舍的大型資產供應少有。

是次放售物業具備改裝條件及發展彈性，可為投資者提供轉型為學生住宿項目的機會，相信將吸引酒店營運商、學生住宿營運商、基金及機構投資者。

觀塘偉業街163 號全幢酒店。

觀塘偉業街163 號全幢酒店。

鄧成波家族2017年23億元買入 8年蝕4.3億

上述酒店前身為觀塘麗東酒店，原由恒地（0012）持有，在2017年2月份獲鄧成波家族以23億元買入，並易名為悅品海景酒店．觀塘，當中可提供598間客房，並在疫情期間用作隔離酒店。換言之，鄧成波家族於2025年初以18.7%億元沽出，持貨8年，是次轉手帳面蝕讓4.3億元或18.7%。

觀塘偉業街163 號全幢酒店。

已故舖王鄧成波。

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