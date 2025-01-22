買家曝光｜鄧成波家族18.7億沽觀塘酒店　債主南洋商業銀行接貨

由舖王鄧成波家族持有的觀塘全幢酒店，新近以18.7億元沽出，造價較2022年高峰期叫價31億元大劈12.3億元或近40%。以項目提供598間客房計，平均每間客房價值約312.7萬元。



至於，新買家為南洋商業銀行，以債主身份入市。而原業主鄧成波家族則持貨8年帳面蝕讓4.3億元或18.7%離場。



新買家為南洋商業銀行 以債主身份入市

至於，新買家為南洋商業銀行有限公司（NANYANG COMMERCIAL BANK, LIMITED）。值得留意的是，鄧成波家族曾在2017年抵押上述酒店至南洋商業銀行進行借貸，惟其貸款金額不詳，今次南洋商業銀行預計以債主身份接貨。

較2022年高峰期叫價31億大劈近40%

另外翻查資料顯示，鄧成波家族曾在2022年透過代理以31億元叫價放售上述悅品海景酒店．觀塘，及後在2023年減價8.8億元至22.2億元求售，最後以18.7億元沽出，成交價較高峰期大劈近四成。

鄧成波家族2017年23億元買入 持貨8年轉手帳蝕4.3億

上述酒店前身為觀塘麗東酒店，原由恒地（0012）持有，在2017年2月份獲鄧成波家族以23億元買入，並易名為悅品海景酒店．觀塘，當中可提供598間客房，並在疫情期間用作隔離酒店。換言之，鄧成波家族持貨至今8年，是次轉手帳面蝕讓4.3億元或18.7%。

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