仲量聯行：外籍僱員住屋需求擴至啟德、將軍澳　料今年豪宅租升5%

仲量聯行日前發表的《香港住宅銷售市場綜述》指出，企業人才調遷公司Dwellworks Hong Kong今年上半年處理的外籍僱員遷港個案按年上升20%，預期明年個案將進一步增加10%，料將繼續支持住宅租金上升，預期今年豪宅租金將上升約5%，明年升勢持續。



料明年外籍僱員遷港個案按年增一成

Dwellworks Hong Kong 營運主管林珮嘉表示，今年上半年調遷僱員來港的僱主主要從事金融業，大多來自歐美地區，部分來自新加坡及日本。零售業的僱員則主要來自歐洲，科技業的來港僱員自去年下半年起增加，並主要來自內地。預期2027年的外籍僱員遷港個案會按年增長最少10%。

外籍僱員增加為香港住宅租賃市場帶來額外的推動力。差餉物業估價署的私人住宅租金指數於今年第二季已升至205.8，較2023年首季疫情低位的173.6反彈18.5%，為近年來首次持續突破200點關口。

差餉物業估價署的私人住宅租金指數於今年第二季已升至205.8，較2023年首季疫情低位的173.6反彈18.5%。

香港新股市場回暖、財富管理行業增長 外籍僱員增加

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰指出，外籍僱員增加的主要原因之一是香港新股市場回暖，新股相關集資活動推動保薦、法律、審計及合規部門的招聘需求。據政府統計處數據，保險以外的金融服務及專業和商用服務業就業人數於2025年增加約5,300人至55.08萬人，並於2026年上半年進一步增加約3,800人至55.46萬人。

另一原因是財富管理行業增長，香港去年成為全球最大跨境財富管理中心。去年批出的外籍人士的金融服務簽證增至2,343宗，為2022年以來最高，今年首季已批出678宗，佔去年全年總數約29%。專才持續流入，令住宅租賃需求增加，帶動租金持續上升。

外籍僱員增加的主要原因之一是香港新股市場回暖，新股相關集資活動推動保薦、法律、審計及合規部門的招聘需求。

外籍僱員住屋需求擴展至啟德、將軍澳等地

新來港的僱員主要按工作地點、國際學校地點及預算選擇居住地區。他們普遍傾向居於距離辦公室30至45分鐘車程內的地點，隨著不少企業落戶東九龍及西九龍，外籍僱員由以往集中居於中環、西南九龍、奧運、愉景灣及東涌等周邊地區一帶，近年需求亦擴展至啟德及將軍澳等地，尤其新屋苑，包括特色單位及洋房，相反，愉景灣及東涌未及以往受歡迎。西貢及淺水灣亦因鄰近國際學校吸引外籍僱員。

愉景灣。

投行領導層租金津貼每月最多13.6萬

預算方面，以投資銀行的一房戶每月租金津貼為例，由初級職位津貼介乎1.8萬至3萬元，而領導層津貼10萬至13.6萬元，津貼相差約五倍。投資銀行的津貼最高，零售業次之，資訊科技業普遍較低。中資企業的預算則往往較跨國企業略低。每個職級的預算範圍亦可因家庭成員人數而增加，因此四房的預算最高可以是一房的兩倍。

以投資銀行的一房戶每月租金津貼為例，由初級職位津貼介乎1.8萬至3萬元，而領導層津貼10萬至13.6萬元，津貼相差約五倍。投資銀行的津貼最高

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指，政府於6月提交的《2026年稅務（修訂）（關於基金、家族投資控權工具及附帶權益的優惠稅制）條例草案》，有關稅務豁免的建議，將加強香港對基金經理、家族辦公室及投資專業人士（其薪酬包含權益或業績花紅）的吸引力，令更多高級金融專才及高收入人士流入，帶動豪宅的租賃需求。

料今年豪宅租金升5%

不過供應方面，因部分服務式住宅已轉作學生宿舍，不再接受一般出租，住宅租賃市場空置率亦見偏低，因此，將進一步加劇優質租盤的競爭，對租戶、調遷僱員及業主均帶來顯著影響，我們預測今年豪宅租金將上升約5%，明年升勢將持續。

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