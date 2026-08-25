香港興業鄧滿華退任執董、董事總經理　主席查懋成暫履行相關職位

香港興業國際（0480）公布，鄧滿華因已屆退休年齡，並希望投入更多時間於個人興趣及事務上，將自2026年9月16日起退任公司執行董事、董事總經理及授權代表。於鄧滿華退任後，現任執行主席查懋成將自2026年9月16日起暫時履行董事總經理的職位及職責，直至覓得合適的長期替任人選為止。另公司委任黃靜嫻為公司執行董事，自2026年8月25日起生效。



鑑於查懋成將暫時同時擔任主席及董事總經理職務，此安排構成對守則條文第C.2.1條的偏離。然而董事會認為，在此過渡期間，由同一人士兼任主席及董事總經理，有助確保領導的連貫性及暫時維持營運穩定。董事會將繼續盡快物色合適人選擔任董事總經理一職。

首席財務官黃靜嫻獲委任為執董

黃靜嫻現年53歲，她於2025年10月加入集團。她現為公司首席財務官及若干附屬公司之董事，負責領導集團的財務管治及庫務職能，維持穩健的企業整體內部監控，並監督愉景灣社區的城市管理及交通營運與服務。

於加入集團前，黃靜嫻曾任宏安地產（1243）的執行董事兼財務總監，直至她於2024年4月1日離任為止。

香港興業（0480）執行董事及主席查懋成，將自2026年9月16日起暫時履行董事總經理的職位及職責。

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