樓價指數13個月升勢終止　長實郭子威：單月回落非樓市周期逆轉

據差餉物業估價署最新資料，2026年7月私樓售價指數報321.5點，按月下跌0.47%，終止13個月升勢。不過，樓價今年依然累升7.3%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約19.2%。



長實集團（1113）營業部首席經理郭子威認為，樓價數字單月回吐屬「技術性整固」，並非樓市周期逆轉，全年樓價升約12%的預測維持不變。



租金指數創新高 「供平過租」邏輯持續加固

從宏觀層面上，他認為香港經濟呈「三線齊升」：上半年實質GDP增長5.1%，政府上調全年增長預測至3.5%至4.5%；首7個月訪港旅客逾3,100萬人次，按年上升11%；對外貿易方面，7月出口按年大升逾50%，首7個月進出口均錄得超過40%增幅。同期租金指數報207.4點再創新高，「供平過租」邏輯持續加固；豪宅表現抗跌，亦印證樓市「分層式上升」格局維持不變。

郭子威表示，美國最新經濟數據顯示通脹回落、就業轉弱，聯儲局年底前有機會減息一次。現時本港H按封頂息率3.25厘，定息按揭低見2.73厘，置業成本已處吸引區間；倘若減息落實，按揭供款負擔會進一步下降，有利釋放市場累積購買力。

長實集團營業部首席經理郭子威。

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