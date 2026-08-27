終止13個月升勢！7月私樓樓價指數轉跌0.47%　樓市進入「冷靜期」

過去一年本港樓市氣氛持續轉旺，不過自今年6月份市場傳出內地近日加強打擊跨境資金管制後，整體樓市開始略為冷卻，反映樓價走勢的差估署私樓指數連升13個月後轉勢向下！



據差餉物業估價署最新資料，2026年7月私樓售價指數報321.5點，按月下跌0.47%，終止13個月升勢。不過，樓價今年依然累升7.3%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約19.2%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報323.6點，按月跌約0.46%；大型單位（D、E類）報287.4點，按月跌約0.31%。

B類單位樓價按月跌最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報341.2點，按月跌約0.35%。B類單位（實用面積431至752平方呎）報314點，按月跌0.57%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報307.4點，按月跌0.55%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報288.9點，按月跌約0.38%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報282.8點，按月表現持平。

王兆麒：香港樓市第三季正式進入「冷靜期」

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒表示，踏入2026年第三季，香港樓市正式進入「冷靜期」，短期缺乏推動力，買賣雙方對後市看法分歧，有買家認為缺乏新的利好因素推動向上，擔心現階段追價風險增加，但業主普遍認為樓市已走出谷底，議價幅度收窄，未見足以令樓價逆轉的負面因素，令整體市場呈現拉鋸局面。

中東局勢仍然影響油價及美國通脹情況，美國年底有機會加息，預計一個月Hibor 短期內繼續徘徊2.5%至3%之間。

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒。

7月一手樓按月急跌6成 整體購買力明顯轉弱

一手新盤市場方面，有個別新盤仍然錄得超額認購甚至熱賣，但更多反映買家資金集中於個別具話題性或定價吸引的項目。從市埸交投量看，7月起一手樓宇買賣合約按月急跌6成，為今年首次錄得少於1,000宗成交，證明整體購買力明顯轉弱。預計由於整體居民收入及財富效應沒有顯著提升，發展商即使出盡左右手，難以單靠個別新盤左右近期觀望氣氛。

料全年樓價有望升約5%

王兆麒續指，短期雖然缺乏推動樓價進一步急升的因素，但在租金上升、利率穩定及供應有序消化支持下，亦未見樓價大幅回調風險，預期第三季至第四季初期樓價將以橫行整固為主。在欠缺利好因素之下，相信香港下半年樓價走勢會反覆偏軟，而2026年樓價全年有機會升約5%。預計2026年全年成交量將在68,000至72,000 宗水平，一手成交佔35%。

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