私樓租金連升9個月再創新高！7月私樓租金升0.78%　今年累漲3.44%

住宅租務市場強勁，據差估署最新資料，2026年7月份私樓租金指數報207.4點，較6月時的205.8點，按月升0.78%，再創歷史新高紀錄，連升9個月。今年租金指數累升3.44%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報211.4點，按月升約0.81%；大型單位（D、E類）報160.6點，按月升約0.5%。

B類單位按月升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報223.4點，按月升0.63%；B類單位（431至752平方呎）報207.6點，按月升1%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報179.6點，按月升約0.84%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報167點，按月升約0.54%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報147.8點，按月升約0.34%。

料租金全年升最多5%

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒表示，住宅租務需求繼續有剛性支持，「校網效應」會繼續支持大、中、小學校網區的各類租務需求，料2026年租金走勢繼續平穩向上，按年再升3至5%。

2026年7月份私樓租金指數報207.4點，較6月時的205.8點，按月升0.78%。（羅君豪攝）

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