香港興業逾億沽愉景灣、世紀大廈各一伙　大股東查氏家族接貨

香港興業國際（0480）今日（27日）公布以1.065億元向大股東查氏家族出售愉景灣及中半山世紀大廈，合共兩伙連租約住宅。該公司指，是次出售物業，可取得資本回報及改善現金流狀況。



逾億沽愉景灣及世紀大廈各一伙單位

公告指出，是次成交為大嶼山愉景灣愉景廣場C座低層229及231號單位連租約，實用面積約1,480平方呎，以及中半山世紀大廈2座中層戶連租約及一個停車位，實用面積約1,480平方呎2,786平方呎，兩者成交價合共1.065億元。

至於，新買家以公司名義登記，屬Apex Future International Limited，由香港興業國際大股東查氏家族等持有。

出售變現可改善現金流狀況

公告續指，該等物業分別於2016年及1996年由該集團購入，總收購成本約為5,770萬元，並一直由持作有作為投資物業，是次出售可提供一個良好機會變現其投資，以取得資本回報及改善現金流狀況。

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