荃灣中心六屍凶宅加租放盤！較舊租增13%至1.1萬　貼正常單位水平

住宅租務市場強勁，私樓租金指數連升9個月，連帶特殊單位亦提高租金叫價能力，曾轟動全港的為荃灣中心六屍命案單位，新近以11,000元叫價放租，較舊租金上調13%，惟暫時未有準租客洽租。



市場消息指，是次放租單位為荃灣中心太原樓低層G室，屬多年前轟動全港的六屍命案單位，實用面積374平方呎，屬兩房間隔，近以月租11,000元叫價放盤，呎租29元，較3年舊租金月租9,700元，上調13%，不過據區內代理指，單位目前暫時未有準租客洽租。

荃灣中心。

叫租貼近正常單位租金水平

參考18座高層G室，一伙實用面積同樣是374平方呎的兩房單位，在今年4月中以12,700元租出，呎租約34元，反映六屍命案凶宅最新叫租而貼近正常單位租金水平。

據知，上述單位現任業主為外籍人士，在2017年以207.5萬元低價購入，如成功以零議價11,000元租出，料租金回報為6.4厘。

1996年曾發生六屍命案

上述單位淪為六屍命案凶宅，皆因1996年一名陳姓業主因生意失利，患上嚴重抑鬱，在家中開煤氣，圖與妻子、三名子女及兩名表弟同死，最終六名親人喪命，他自己則獲救。由於涉及死亡人數多，故一直被認為是本港數一數二的最凶單位。

荃灣中心。（林振華攝）

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