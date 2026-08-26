鄧成波灣仔銀主盤劈價　租客「爆房聖地」維記7280萬入市晉身業主

商業物業市場未見曙光，銀主劈價幅度漸深。原由已故「舖王」鄧成波家族持有的灣仔駱克道立德大廈一籃子物業，最新以7,280萬元售出，成交價較銀主最初叫價低近8成！



矚目的是，新買家正是上址的老牌租客、素有「爆房聖地」之稱的連鎖時鐘酒店「維多利亞酒店」，其租用物業逾二十載，今次「轉租為買」搖身一變為業主。



涉及物業包括駱克道205至217號、菲林明道31至33號立德大廈地下2A號舖及1樓至2樓寫字樓1至8號，物業總建築面積約13,234平方呎，成交價為6,380萬元，呎價約4,821元。另一物業為同廈地下1A號舖，建築面積約1,071平方呎，以900萬元成交，呎價約8,403元。

灣仔維多利亞酒店。（資料圖片）

銀主大劈8成去貨 租客維多利亞酒店接手

該一籃子物業原為鄧成波家族持有，早前由銀主叫價3.5億元放售。然而，在目前商舖市道疲弱的大環境下，銀主最終大幅讓步，最新成交價合共為7,280萬元，即低過放售價逾2.77億元或約79.2%。

資料顯示，上述物業現由連鎖時鐘酒店、有「維記」之稱的維多利亞酒店承租，每月25萬元。而新買家以「弘志集團有限公司（WIDE WILL HOLDINGS LIMITED）」名義入市，正是物業的租戶。

由租客變業主 自己舖自己做？

據了解，目前全港擁有5間分店的維多利亞酒店，租用立德大廈上述舖位及樓層已超過20年，內設約40間客房。該酒店見證了區內舖市的起跌，其高峰期月租曾逼近70萬元，而目前每月租金則回落至約25萬元。市場人士分析，該酒店是次果斷出手接貨，長遠而言能大幅節省租金開支，真正做到「自己舖自己做」。

波叔2018年斥2.5億入市

回顧該物業的歷史，原業主鄧成波家族於2018年6月，豪擲2.5億元購入立德大廈地下3個舖位連同1樓及2樓全層。及至今年4月，家族先以2,080萬元賣出地下1C號舖，惟其餘物業最終仍難逃遭銀主接管放售的命運。

若連同今次易手的一籃子物業計算，整批物業合共僅套現約9,360萬元。與8年前高達2.5億元的購入價相比，物業帳面大幅貶值逾1.56億元或62.6%。

灣仔維多利亞酒店。（資料圖片）

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