華潤叡璟I次輪價單開賣133伙　全數沽清　大手客斥4222萬購4伙

【華潤/叡璟/新盤/一手】華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」今日（29日）周六次輪賣170伙，當中以價單賣133伙，入場費539.5萬元。



【17:40】市場消息透露，叡璟I今日以價單形式推售133伙標準單位，即日全數沽清。

A組錄43伙認購、最大手買家斥4222購4伙

【15:40】華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，叡璟I今日以價單形式推售133伙標準單位，開售1小時，A組錄得43伙認購，套現約4億元。當中最大額成交為一組大手買家，一共認購4 伙單位（包括1 間 1 房、2間2房及1 間 3 房1套），涉資約4,222萬元。 A組買家不少為實力家庭客及內地專才，購入單位自住及長線收租。

施偉賢續指，截至下午3時，項目今日招標售出27伙，累計錄44宗招標成交，合共套現逾6.5億元。其中第3A座39樓D單位，屬3房1套分層標準單位，實用面積676平方呎，錄雙破頂成交，售價達1,866.4萬元，呎價達27,609元，創項目售價、呎價新高。

華潤叡璟I次輪現場情況。

美聯：大手客擬4000萬購4伙

【10:56】美聯物業高級董事布少明預計，叡璟I次輪單位將即日沽清，並有不少向隅客繼續等待發展商加推入市。 布少明表示，該行買家的分佈以九龍區為主，佔整體約5成，新界及港島則分別佔3成及2成。買家類型方面，用家比例約6成，投資者則佔4成。預期項目入伙後，呎租水平可達 70 元，租金回報率約 4 厘半。又指該行有大手客計劃斥資約4,000萬元購入共4個單位，分別為1伙三房戶、1伙兩房戶及2伙一房戶。

中原料次輪133伙一Q清枱

【10:37】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，叡璟開價吸引，位處九龍市中心，深得投資者及用家追捧，上周首輪銷售180間，即日沽清。第二輪價單銷售出席客戶中，九成為首輪向隅客，一成為新客戶。A組時段出席情況已經相當踴躍，預料今日133間價單銷售亦可一Q清枱。

本月一手成交已超越860宗，創三個月新高，今日過後，成交將超越990宗，預料全月可達1100宗，重上1000宗以上水平。一手熱銷帶動該行八月份二手成交較上月錄得25%升幅。反映於低息環境，供平過租的誘因，加上發展商克制開價吸引下，預料第四季繼續價量齊升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

次輪截收55810票 超額認購418倍

【10:35】華潤置地（海外）董事總經理施偉賢指出，該盤經核實後最終接獲 55,810 個登記，以價單推售的 133 個單位計算，超額認購超過 418 倍。現場出席率高達 90%，當中大手買家佔整體約 20%。本區（西南九龍及九龍區）買家佔約 30%；換樓客佔約 20%；國際專才及內地買家佔約 30%。

周六次輪價單發售133伙

叡璟I周六次輪價單發售133伙，單位位於第3A及3B座，涵蓋47伙一房連開放式廚房、61伙兩房連開放式廚房、25伙三房套。是次推出的單位實用面積由304至672平方呎，價單售價由642.2萬至1,592.6萬元，價單呎價由20,518至26,630元，折實售價由539.5萬至1,337.8萬元，折實呎價由17,236至22,370元，折實平均呎價19,212元。以折實價計算總價約11.3億元。

另推出37伙以招標方式發售，當中包括34伙三房單位、4伙連平台戶。

樓花期27個月 第1期預計關鍵日期為2028年11月底

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，樓花期約27個月。項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第2期、第3期及第4期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

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