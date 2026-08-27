華潤叡璟I周六價單再賣133伙　次輪截收逾5.3萬票　超購逾397倍

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」落實本周六次輪賣170伙，當中以價單賣133伙，入場費539.5萬元。項目於今日（27日）連復活票在內截收逾5.3萬票，超購逾397倍，刷新新盤票王記錄。



連復活次輪截收逾5.3萬票

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，項目於今日下午一點截收認購登記，經初步點算，項目累收逾5.3萬票，以次輪價單發售133伙計算，超購逾397倍，再度新盤票王刷新記錄。對此他直言，「做票王當然會開心。」

區內分支家庭客佔三成

客源分佈方面，大手客佔20％，區內分支家庭客佔30％，換樓客佔20％，內地客、國際專才客及海歸客佔30％。施偉賢又指，項目續接獲大量查詢，將持續觀察市場需求，短時間內公佈新銷售部署。

樓價按月跌0.47% 施偉賢：正處於穩健健康發展狀態

對於差估署最新樓價指數按月跌0.47%，施偉賢就坦言，「香港樓市氣氛好好」，正處於穩健健康發展的狀態，並且觀察到市民有殷切的住屋需求，故仍對整體樓市抱有信心。

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢。

周六次輪價單發售133伙

叡璟I周六次輪價單發售133伙，單位位於第3A及3B座，涵蓋47伙一房連開放式廚房、61伙兩房連開放式廚房、25伙三房套。是次推出的單位實用面積由304至672平方呎，價單售價由642.2萬至1,592.6萬元，價單呎價由20,518至26,630元，折實售價由539.5萬至1,337.8萬元，折實呎價由17,236至22,370元，折實平均呎價19,212元。以折實價計算總價約11.3億元。

另推出37伙以招標方式發售，當中包括34伙三房單位、4伙連平台戶。

樓花期27個月 第1期預計關鍵日期為2028年11月底

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，樓花期約27個月。項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第2期、第3期及第4期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

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