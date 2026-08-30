華潤叡璟I提價2%加推101伙　折實均價19661元

【華潤/叡璟/新盤/一手】華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」周六（29日）次輪價單開賣133伙，即日全數沽清，發展商隨即加推。發展商今日（30日）加推全新4號價單，提供101伙，折實平均呎價19,661元，一房戶折實價553.9萬元起，最快周內進行第三輪銷售。



華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，新價單提供一房至三房戶，實用面積307至680平方呎，價單定價659.4萬至1,671.4萬元，以最高折扣優惠16%計，折實價553.9萬至1,404萬元，折實呎價17,789至22,777元。是次入場單位第3B座5樓D室，實用面積308平方呎，一房間隔，折實價553.9萬元，折實呎價17,984元。

施偉賢稱，撇除樓層及景觀等因素，今批單位提價約2%。項目推售至今，短短9日，價單連招標單位累計售出360伙，總成交金額近34.6億元。

發展商指，昨日以招標形式售出的第3(3)A座39樓D單位，屬3房1套標準分層單位，實用面積676平方呎，錄雙破頂成交，售價達1,866.4萬元，呎價達27,609元，創項目售價、呎價新高。

華潤叡璟I次輪現場情況。

樓花期27個月 第1期預計關鍵日期為2028年11月底

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，樓花期約27個月。項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第2期、第3期及第4期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。